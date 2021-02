Le journal du mercredi 17 février

Les titres :



- Inciter les touristes à venir en vacances dans notre région. Le but des mesures annoncées hier par son président Renaud Muselier. Parmi elles, des campagnes de communication en France et en Europe.



- Pour l’heure, les activités sont toujours très réduites pour les touristes. Les musées par exemple sont toujours fermés. Sauf à de rares exceptions. Comme la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, autorisée à accueillir des visiteurs depuis une semaine, uniquement dans ses jardins. On s’y rendra dans un instant



- Dans ce journal également, les premiers mots de Clément Giraud. Le skipper toulonnais a bouclé hier son premier Vendée Globe.