Le journal du mercredi 18 novembre

Les titres :



- " Les hôpitaux restent sous tension ". L’avertissement du Préfet du Var. Si la circulation du virus ralentit dans le département, il faut rester prudent insiste Evence Richard.



- Rester prudent, c’est-à-dire continuer à porter le masque notamment. Cette consigne est-elle toujours bien respectée ? Reportage place Garibaldi à Nice où la police a mené des contrôles hier.



- Ce sera le 15 janvier au plus tôt. Date à laquelle les bars et restaurants pourront rouvrir selon nos confrères de France info.

Une date à laquelle ne croit pas le président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Alpes-Maritimes.



- Il venait en vacances chez sa grand-mère à Saint-Martin-Vésubie. Le chanteur Julien Doré lance une tombola pour aider les sinistrés de la tempête Alex. Les fonds récoltés seront reversés au Secours Populaire.