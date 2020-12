Le journal du mercredi 2 décembre

Les titres :



- Des routes, des ponts et de nombreuses habitations endommagés mais aussi des Eglises ou des chapelles. Deux mois après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, la Fondation du Patrimoine lance une souscription exceptionnelle pour restaurer les monuments historiques.



- 61 ans plus tôt, près de 50 millions de mètres cubes d’eau déferlaient cette fois dans la vallée du Reyran puis sur Fréjus. On commémore aujourd’hui le 61e anniversaire du drame de Malpasset. En raison de la crise sanitaire, seule une cérémonie est organisée ce matin.



- Il dénonce l’escalade de la violence dans son quartier. Dans ce journal également, le témoignage d’un habitant de la cité Berthe, à la Seyne-sur-Mer. Ce weekend, il a reçu un cocktail molotov sur son balcon.