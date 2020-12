Le journal du mercredi 23 décembre

Les titres :



- Les Alpes-Maritimes face à un regain de l’épidémie. Le taux d’incidence est en forte hausse dans ce département. Celui de la Région dans lequel le Covid-19 circule le plus.



- Le coronavirus qui a des conséquences sur la santé des médecins, infirmiers libéraux ou pharmaciens. La moitié d’entre eux est concernée par un risque de dépression ou d’épuisement professionnel alertent les Unions Régionales des Professionnels de Santé Libéraux PACA.



- Le Covid-19 qui a aussi contraint les cinémas, théâtres ou autres salles de spectacles à baisser le rideau. Ces derniers comptent sur le Conseil d’État pour pouvoir le relever. Il devrait se prononcer dans la soirée sur les recours déposés la semaine dernière.

En attendant de pouvoir se produire devant un vrai public, de plus en plus d’artistes jouent la carte du live internet. Rencontre dans ce journal avec le marionnettiste varois Marco Puppet Show.



- Enfin, c’était un monstre sacré du théâtre et du cinéma et un amoureux du Var : le comédien Claude Brasseur est mort. Il avait 84 ans.