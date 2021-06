Le journal du mercredi 23 juin

Les titres :



- C’est très certainement l’animal qui symbolise le plus le sud de la France : la cigale. Depuis quelques jours, on commence à les entendre chanter. Enfin, chanter, ce n’est pas le bon mot. Mais que font-elles alors ? On vous a posé la question dans les rues de Toulon.



- Il a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Le 14 juillet, on commémorera le 5e anniversaire de l’attentat de la Promenade des Anglais, à Nice. Pour l’occasion, le slameur Grand Corps Malade montera sur scène.



- Skateboard, waterpolo ou même équitation. A 3 ans du début des JO de Paris, Toulon organise aujourd’hui sa journée olympique. L’occasion de découvrir des disciplines parfois confidentielles.