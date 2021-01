Le journal du mercredi 27 janvier

Les titres :



- Des étudiants de retour sur les bancs de la Fac hier à Nice. Ils ont assisté à un faux cours pour réclamer leur reprise.



- Dans ce journal également, on vous racontera l’histoire méconnue du réseau Marcel. Il a permis de cacher un demi millier d'enfants juifs entre 1943 et 1945 dans les Alpes-Maritimes. Le 27 janvier marque la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.



- Sensibiliser à la pratique du sport et ses valeurs en vue des Jeux Olympiques de Paris. L’engagement pris la ville de Toulon, désormais labellisée Terres de Jeux 2024. Une première action est prévue dès la semaine prochaine.