Le journal du mercredi 28 octobre

Les titres :



- Emmanuel Macron pourrait annoncer son durcissement ce soir. Cinq jours après son entrée en vigueur dans les Alpes-Maritimes et le Var, le couvre-feu est-il bien respecté ? Une opération de contrôles était menée hier soir à Toulon. Reportage dans ce journal.



- Avant d’être peut-être reconfiné, une quinzaine de stagiaires de la préparation militaire marine de Hyères a pris la mer en début de semaine. Une sortie sur le Jld'a, un vieux voilier, pour découvrir les bases de la navigation. On embarquera avec eux.



- Les fonds seront reversés aux agriculteurs et éleveurs touchés par la tempête Alex qui a frappé les Alpes-Maritimes il y a trois semaines. La FDESA lance une cagnotte en ligne.