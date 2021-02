Le journal du mercredi 3 février

Les titres :



- Le point sur la campagne de vaccination. Si elle suit son chemin dans le Var selon le Préfet, dans les Alpes-Maritimes les vaccins manquent. A Cannes, le centre du Palais des Festivals et des Congrès ferme aujourd’hui et demain faute de doses.



- Une action symbolique pour dénoncer le manque de personnel : la CGT a organisé hier une journée de recrutement devant l'hôpital Pasteur à Nice.



- Le début de la campagne de vaccination avait remis le sujet sur la table : celui des déserts médicaux. D’après une étude de l'Association des maires ruraux de France, l’espérance de vie baisse de deux ans lorsque l’on vit à la campagne. En cause : l’accès aux soins. Reportage dans ce journal.



- Il prévoit notamment d'augmenter le nombre d'enfants à charge par adulte. Les professionnels de la petite enfance ont manifesté hier contre le projet de réforme des modes d'accueil. Le témoignage d'une éducatrice en micro-crèche.