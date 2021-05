Le journal du mercredi 5 mai

Les titres :



- La polémique est-elle enfin terminée à droite ? Hier, les Républicains ont finalement apporté leur soutien à Renaud Muselier, candidat à sa succession à la tête de la Région. Soutien sous condition. On y revient dans ce journal.



- De leurs côtés, les verts et les forces de gauche peuvent-ils encore trouver un accord ? Rien n’est moins sûr se désole la co- secrétaire d’Europe Ecologie Les Verts en PACA. On l’entendra.



- Ce mercredi, la France commémore le bi-centenaire de la mort de Napoleon. Bonaparte qui a construit sa légende en chassant les Anglais de Toulon notamment. Récit à suivre.