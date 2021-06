Le journal du vendredi 11 juin

Les titres :



- « Tout doit contribuer à l’amélioration de la prise en charge des victimes de violences conjugales ». La réaction dans ce journal de la directrice de l'association varoise le Cap après l’annonce par le gouvernement de nouvelles mesures de lutte contre ces violences.



- Pour Valérie Laupies « Thierry Mariani ne représente pas le camps national ». C’est ce qu’estime la candidate de "Zou la liste qui vous débarrasse du système" aux élections régionales en PACA et ex-membre du Front National, on l’entendra.



- « L'utopie du design italien ». Le thème de la nouvelle exposition du Centre Pompidou à Toulon. Des fauteuils, des chaises ou des tabourets mais aussi des lampes et même une théière, le célèbre Musée Parisien présentera 250 pièces de sa collection à partir du 25 juin prochain à l'Hôtel des Arts.