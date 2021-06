Le journal du vendredi 18 juin

Les titres :



- J-2 avant le premier tour des élections régionales. On poursuit ce matin notre tourd'horizon des candidats. Tête de liste Debout la France, Noël Chiusano fait de la sécurité dans les transports sa priorité. On l’entendra.



- La même fréquentation qu’en juillet ou en août. A l’hôpital Sainte-Musse de Toulon, les urgences sont déjà en surchauffe alerte le collectif Urgence Sainte-Musse dans une lettre ouverte.



- Ce weekend, le Var accueille le plus gros événement sportif qui se tiendra en France : le Grand Prix de France de Formule 1, au circuit du Castellet. Une aubaine pour de nombreux commerçants après son annulation l’an dernier.