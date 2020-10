Le journal du vendredi 2 octobre

Les titres :



- Les Alpes-Maritimes placées en alerte rouge pour pluie-inondation à partir de la mi-journée. C’est le niveau maximal. Vigilance orange pour orages. Orange également dans le Var.



- Le Var n’est pas encore prêt à rebasculer en zone verte mais la situation s’améliore sur le front du Covid 19. C’est ce qui ressort des chiffres présentés hier par l’Agence Régionale de Santé.



- Plus de 7 millions d’euros. La facture des tests de dépistage pour l’Assurance maladie du Var, uniquement entre fin juillet et fin septembre. C’est trop pour la CPAM qui ne veut plus des tests gratuits pour tous.



- Une entreprise française pourrait-elle reprendre la CNIM, l’entreprise, implantée notamment à la Seyne sur Mer et confrontée à d’importantes difficultés financières ? Contrairement à ce qu’a annoncé la députée Lrem, Cécile Muschotti, " aucune offre jugée crédible n’a été reçue " assure de son côté le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. En revanche, l’État serait disposé a lui accorder un nouveau prêt d'après Hubert Falco.