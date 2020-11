Le journal du vendredi 20 novembre

Les titres :



- "Il faut éviter tout relâchement". Le message d'Olivier Veran hier, lors de son point presse hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Si les courbes sont à la baisse, le nombre de clusters reste très élevé. On en compte 146 actifs par exemple dans le Var. Dont un tiers s’est formé en entreprise.

En cause : le télétravail trop peu développé ou des mesures sanitaires pas toujours adaptées, vous l’entendrez.



- Si de nombreuses activités sont toujours à l’arrêt, les moulins eux ont le droit de tourner. Reportage dans ce journal au moulin du Flayosquet, à côté de Draguignan. C’est le plus vieux de France.



- Nos oliviers vont-ils en pâtir ? Le bassin méditerranéen est plus vulnérable au réchauffement climatique. Il se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne. C’est ce qui ressort d’un rapport de l’ONU. Et cela a des conséquences sur ses habitants.



- Pour aider les victimes de violences conjugales, l’association Nous Toutes se relance dans les Alpes-Maritimes. Nous entendrons Alexia Dominey, l'une des bénévoles responsables de l'antenne.