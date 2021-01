Le journal du vendredi 22 janvier

Les titres :



- Elle a démarré officiellement lundi en France : : la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans. Quel bilan tirer ? Reportage dans le Var dès le début de ce journal.



- Aller manger au restaurant, gratuitement. Ce sera bientôt possible pour tous les étudiants de Nice. Un restaurant solidaire ouvrira d’ici quelques semaines dans la capitale azuréenne. Une première en France.



- Proposer un lieu où elles puissent être aidées dans leurs démarches, en toute discrétion. Le but cette fois du centre d’accueil ouvert dans l’hypermarché Carrefour à Puget-su-Argens. Il s’adresse aux femmes victimes de violences conjugales.



- Elle devrait franchir le Cap Horn ce weekend ; Alexia Barrier " impatiente d'y être". On entendra l'Azuréenne engagée sur le Vendée Globe.