Le journal du vendredi 25 juin

- « Une proposition irréaliste » pour Thierry Mariani. La réponse dans ce journal du candidat du Rassemblement National à Renaud Muselier. Le président sortant de la région qui souhaite créer un « comité représentatif » pour la gauche et les écologistes s’il est réélu dimanche.



- Et dimanche, les électeurs sont aussi invités à voter pour le second tour des départementales. Des élections qui tournent également au duel LR / RN dans de nombreux cantons du Var et des Alpes-Maritimes.



- Cela permet renouveler les bateaux et former les bénévoles. La SNSM organise ce weekend la 5ème édition des Journées nationales des Sauveteurs en Mer. Deux jours pour collecter des dons.



- En fin d’édition, rencontre avec un homme qui a voulu révolutionner le barbecue. Il y a 10 ans, Jean Rouxel remportait la médaille d’or du concours Lépine pour son barbecue verticale. Si depuis, le succès n’est pas au rendez-vous, ce Varois d’adoption ne baisse pas les bras.