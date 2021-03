Le journal du vendredi 26 mars

Les titres :



- « Nous devons permettre aux restaurateurs d'ouvrir, c'est vital ». L'appel du président de Var Tourisme. Il demande au gouvernement de donner de la visibilité aux restaurateurs alors que la saison s’apprête à débuter.



- A Nice, la mairie va acheter 3 000 places de théâtres pour les aider à faire face à la crise. Ces derniers seront invités à les distribuer à différentes associations.



- Intermittents du spectacle et artistes manifesteront à Toulon demain. Un rassemblement pour faire entendre leurs revendications mais aussi appeler à une convergence des luttes.



- « On cherche à monter un projet avec un bateau plus performant ».

Un peu plus d’un mois après avoir bouclé son premier tour du monde en solitaire, le skipper toulonnais Clément Giraud se projette déjà sur son prochain Vendée Globe, dans 4 ans.