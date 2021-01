Le journal du vendredi 29 janvier

Les titres :



- Les enfants devront-ils rester à la maison plus longtemps que prévu en février ? L’hypothèse de vacances prolongées belle et bien sur la table selon le porte-parole du gouvernement. « Cette décision doit se baser sur des indicateurs tangibles » demande le syndicat FSU. On entendra son représentant dans l’Est-Var.



- Le Festival des Nuits du Sud de Vence se tiendra du 8 au 24 juillet. C’est ce qu’annoncent ses organisateurs, confiants malgré la crise sanitaire.



- Elle a été repoussée de plusieurs mois à cause de la crise sanitaire : l’ouverture des Halles de Toulon. Les travaux doivent bientôt s’achever. Reportage dans ce journal.



- « Nous allons perdre l’esprit " service publique " au détriment des usagers, notamment ceux en précarité » estime le secrétaire général CGT Mine Energie 83. Une cinquantaine d’agents d’EDF ont manifesté hier à Toulon contre le projet de réorganisation « Hercule » .