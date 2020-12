Le journal du vendredi 4 décembre

Les titres :



- Il attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année : le Carnaval de Nice. L’édition 2021 est annulée. Elle devait se tenir en février prochain. « Cela nous laissera plus de temps pour préparer nos chars », relativise l’un des carnavaliers historiques, Cédric Pignataro.



- Dans ce journal également, le cri du cœur de Jean-Pierre Ghiribelli. Le président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Var qui demande à l’État de rouvrir les cafés et restaurants.



- Ce sont comme des anges gardiens qui veillent sur les skippers du Vendée Globe. Alors que l’avant de la course s’approche petit à petit de l'Antarctique, Yves Pulici nous expliquera comment les satellites permettent aux navigateurs d’éviter de percuter un iceberg.