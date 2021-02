Le journal du vendredi 5 février

Les titres :



- Ils sont de plus en plus nombreux à sombrer dans la pauvreté : les étudiants. Pour trouver des solutions, associations, élus et personnels d'écoles et de fac de Toulon se sont réunis hier. Reportage à suivre.



- Tous les week-ends depuis le 6 octobre, dans les vallées du haut pays niçois, les bénévoles de l’association Week-ends Solidaires s'activent pour effacer les stigmates de la tempête Alex. Ils lancent un appel pour poursuivre leurs actions.



- Elle a troqué son short et son maillot bleu et jaune pour une tenue de maîtresse d’école. L’arrière droite du Toulon-Saint-Cyr-Var-Handball et internationale française Marie-Paule Gnabouyou s’est rendue hier à l’école Cousteau à Toulon dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique. L’occasion de parler de son sport, son parcours, reportage dans ce journal.