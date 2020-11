Le journal du vendredi 6 novembre

Les titres :



- Le confinement pourrait-il être allégé dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée et la Roya, dévastées par le passage de la tempête Alex il y a un peu plus d’un mois ? C’est la demande du maire de Breil-sur-Roya. On l’entendra.



-Dans ce contexte de crise sanitaire, comment se porte le marché de l’immobilier ? L’Observatoire Immobilier de Provence a présenté hier son bilan pour le premier semestre de cette année.



- Les familles des victimes de l’attentat de la Basilique Notre-Dame à Nice reçues par le Pape François. Une entrevue est prévue "dès que la situation sanitaire le permettra".



- Demain, un hommage national sera rendu à Nadine, Simone et Vincent, les trois victimes. Comment sera-t-il organisé ? Le point dans ce journal.