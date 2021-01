Le journal du vendredi 8 janvier

Les titres :



- " Nous sommes les dindons de la farce ". La réaction du président du l'Union des Métiers des Industries de l'Hôtellerie et de la Restauration du Var. Jean Castex a annoncé hier que les restaurants ne rouvriront pas avant mi-février à minima.



- Le Premier ministre qui a aussi fait le point sur la campagne de vaccination. Où en est-elle à Nice ? Reportage à suivre.



- Et malgré la crise sanitaire, il est toujours possible de se rendre dans certains lieux culturels. A la Seyne-sur-Mer, un nouveau musée a même ouvert ses portes mercredi : e musée numérique « Micro-folie ». Il permet d’accéder à plus de 1 800 œuvres exposées dans les plus grands musées et lieux culturels français.



- Il a un océan de retard sur ses adversaires. Mais « le phénix » Sébastien Destremau n’a pas dit son dernier mot sur le Vendée Globe. Au bord de l’abandon il y a quelques jours, le skipper toulonnais a retrouvé le moral.