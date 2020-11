Le kabig au fil du temps (partie 2)

Apparu dans des documents imprimés à partir du milieu du XIXème siècle, le kabig, ce manteau trois-quarts avec capuche et poche ventrale, est passé progressivement d’un vêtement de travail à un marqueur identitaire, et d’un vêtement de pêcheur-goémonier à celui du touriste en mal de folklore. Une histoire racontée dans l’ouvrage « Kabig, le destin d’un habit de grève », paru chez Coop Breizh. Dans la première partie de ce magazine, nous sommes revenu sur l’histoire de ce vêtement. Aujourd’hui, nous nous intéressons, avec Ronan Le Coz et ses invités, à son renouveau à partir des années 50.