Le magasin de producteurs Ti local fête sa première année

Les magasins de producteurs se multiplient en Bretagne. ils permettent de répondre à une demande sociétale de produits locaux, et éventuellement bio, et aussi dans les zones plus rurales de tisser du lien social. Reportage de Ronan Le Coz à Plouvien, au nord de Brest, où le magasin de producteur vient de fêter sa première année d'existence.