Le maire de Toulon, Hubert Falco, démissionne des Républicains

En cause : les mots du président des Républicains qui l'aurait traité de "malfaisant".

C'est une nouvelle conséquence de la brouille chez Les Républicains né de l'annonce d'un rapprochement entre le président sortant de la Région, Renaud Muselier, et la République en Marche pour le premier tour des élections Régionales en juin prochain : l'annonce du maire de Toulon de sa démission du parti. "Renaud Muselier dit tout simplement qu'il veut rassembler des hommes et des femmes pour faire en sorte que M. Mariani ( candidat du RN, NDLR) ne soit pas élu président de la région. J'y adhère totalement. Et le président de mon parti, Christian Jacob, a dit que j'étais un malfaisant. J'ai gagné 18 élections, 12 au premier tour pour mon parti et aujourd'hui je suis un malfaisant. Donc à partir de ce moment là, je n'ai plus rien à faire dans ce parti. Je ne suis pas vexé mais blessé", explique Hubert Falco .

Une page se tourne

Cette démission marque un tournant dans sa carrière politique. En 1977, pour son deuxième mandat de maire à Pignans, il mène une liste de droite. Hubert Falco adhère ensuite à l’Union Démocrate Française, parti de centre droit. Elu député, il succède, en 1994, à l'ancien maire de Toulon, Maurice Arreckx à la présidence du département. Un an plus tard il arrive au Sénat.

En 1997, il rejoint finalement les Démocrates Libéraux. Le parti se dissout en 2002 dans l’UMP. Hubert Falco vient de reprendre la mairie de Toulon au Front National. Chirac lui offre une place au gouvernement, Sarkozy aussi.

Conseiller, secrétaire national, vice-président du parti, Hubert Falco prend des responsabilités au sein de l’UMP devenu depuis Les Républicains, dont il était, depuis 2015, membre permanent du Bureau Politique et depuis trois ans président d’honneur dans le Var.