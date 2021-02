Le monde nouveau : la journée des énergies renouvelables

Proposée en collaboration avec la rédaction de L’Indépendant et l’Université de Perpignan Via Domitia, cette journée se tiendra le 4 février 2021 . Un événement 100% digital consacré aux thématiques suivantes : Innovation et énergies renouvelables, Développement durable et EnR, Citoyens et EnR et l’Investissement vert en Occitanie. Les précisions d'Alexandre Bosque-Oliva, commissaire général Le monde nouveau.