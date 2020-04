Le monde qui vient

Peut-on sacrifier l’environnement sur l’autel de l’économie ? Ceux qui le pensent ont tort et l’erreur, à la sortie de cette crise, serait de redémarrer comme si de rien n'était une machine économique à bout de souffle. Ce que nous vivons, c’est la naissance d’un mode nouveau. Il était déjà en marche avant la crise, il ne s’arrêtera pas après et il nécessite du courage, de l’audace et de l’espérance… certainement pas un retour en arrière !