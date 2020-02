Le montage des attrations, festival Passages et Centre Pompidou Metz.

Le montage des attractions3 est un événement dans le cadre de la programmmation du festival Passages et plus précisément les Ecoles de Passage, les années paires. "Le montage des attractions" un spectacle directement lié à l'exposition "L'oeil extatique, Sergei Eisenstein cinéaste à la croisée des arts" présentée au Centre Pompidou Metz jusq'au 24 février prochain.

Nous en parlons dans la première partie de Moselle actuel avec Ada Ackerman, co-commissaire de l'exposition et dans la seconde partie avec Nathalie Thauvin qui coordone tout le projet franco-russe. Le montage des attractions sera présenté les 12 et 13 février à 20h au Centre Pompidou Metz. Nous ferons aussi comme chaque semaine le tour des sorties cinéma.