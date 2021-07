Le nombre de voyageurs sera limité cet été à Porquerolles

La jauge est fixée à 6 000 voyageurs par jour maximum afin de préserver l’île.

Jusqu’à 12 000 visiteurs par jour, soit 40 fois plus que le nombre d’habitants sur l’île. Ces dernières années, Porquerolles enregistre des records de fréquentation en juillet et en août. Si un nombre trop élevé de touristes a des conséquences dramatiques sur la faune et la flore, il dérange aussi les habitants et les touristes eux-même. D’après une étude menée pour la métropole Toulon Provence Méditerranée et le parc de Port-Cros, « le taux de mécontentement double et atteint un visiteur sur deux au-delà de 6 000 passagers débarqués ».

C’est donc ce seuil qui a été choisi pour cet été. Ainsi, Tlv, délégataire de service public, pourra en transporter 4 000 quotidiennement, soit 33% du maximum de ses capacités. Contre 2 000 pour les compagnies privées, qui ont accepté de jouer le jeu. « Aujourd'hui, on enregistre des pics de fréquentation les mardis, mercredis et jeudis. Ce n'est bon pour personne et surtout pas pour nos clients », justifie Yves Arnal, gérant des Bateliers de la Côte d’Azur.

Mieux répartir les clients sur la semaine

Pour palier la baisse de clients transportés quotidiennement, l’enjeu est de mieux les répartir sur la semaine. Comment ? En les incitant à réserver leurs billets. Car cela permet de choisir des jours où il y a moins de monde. Si certaines compagnies proposent depuis longtemps ce service, en ligne, c’est aussi le cas désormais de la société Tlv.

La métropole, le parc de Port Cros et les compagnies privées ont signé une charte ce mardi matin. @TS

Au-delà de la régulation des flux des passagers transportés par les bateaux de Tlv et les compagnies privées, TPM, le parc de Port Cros et la ville de Hyères veulent aussi mieux encadrer les flux de touristes débarqués directement sur les plages. « Le transport payant de passagers par des moyens individuels privés est soumis à une réglementation stricte. Le bateau doit obtenir une certification dite de NUC (Nouveaux Usages Commerciaux) et le chef de bord doit avoir une qualification de "pilote de petit navire". Les contrôles seront renforcés cet été » promet Jean Pierre Giran, le maire de Hyères.

Enfin, la question du mouillage des navires doit aussi être revue, parce qu’il n’y a pas que sur l’île qu’il y a trop de monde. Autour aussi. Jusqu’à 2 000 bateaux jettent l’ancre quotidiennement en été. Ce qui contribue à détruire les herbiers de posidonie. Des Zmel (zones de mouillage et d’équipements légers) devraient voir le jour d’ici 2 ans. Un ensemble de mesures « importantes » pour Marc Ducombe, directeur du Parc national de Port Cros.

Afin d’avoir un maximum de flexibilité tout en respectant les principes de la régulation, 3 créneaux sont définis :

• Le créneau du début de matinée de 6h45 à 9h

• Le créneau du milieu de matinée de 9h à 11h

• Le créneau de fin de matinée de 11h à 13h30

Les voyageurs peuvent ainsi réserver leur place sur l’un des trois créneaux jusqu’à la veille du départ 20h et ont la certitude d’embarquer. Ils n’ont plus à passer par la billetterie pour retirer leur titre de transports et sont prioritaires à l’embarquement dans le créneau de leur réservation. Ils ont la possibilité d’annuler leur réservation 48h à l’avance. Le site de réservation est accessible depuis le 26 juin pour des premières réservations qu ont débuté le lundi 5 juillet et ce jusqu’au 31 août 2021.





Un billet couplé réseau Mistral - TLV



Afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif de la réservation et de la régulation des voyageurs à destination de Porquerolles, d’inciter à l’utilisation du réseau Mistral et de réduire le trafic automobile sur la Presqu’île de Giens, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé d’offrir un accès libre et gratuit à la journée sur la ligne 67 pour les usagers ayant fait une réservation sur cette même journée sur le service maritime Tour Fondue / Porquerolles ou sur le service Port Saint-Pierre / Porquerolles sur les mois de juillet et août 2021.