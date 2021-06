Le nouvel hymne de l'IME des Papillons Blancs

Les professionnels, les enfants et les famiilles des enfants de l'Institut Médico-éducatif des Papillons Blanc, à Aix-les-Bains sont fiers de nous présenter leur nouvel hymne ! https://www.youtube.com/watch?v=Kl0SEyF6Il0

Un hymne pensé et écrit au sein de l'institut, grâce à la méthode Makaton. Le clip a pu être réalisé grâce à l'association Zicomatic. On revient sur cette belle aventure humaine dans cette émission spéciale.