Le P'tit Bistro d'Ethan avec le patron Fabrice Ruffaux.

Situé au centre ville dans la plus vieille rue de Thionville, 28 rue de la Tour, le P'tit Bistro d'Ethan propose une cuisine traditonnelle réinventée. Fabrice Ruffaux est en cuisine et son épouse Stéphanie est en salle. Il est possible de réserver des menus de Noël et de St-Sylvestre. Retrouvez toutes les infos sur le site leptitbistrodethan.com