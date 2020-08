Le Parc Animalier de Sainte-Croix en Moselle fête ses 40 ans en 2020.

Nous sommes à Rhodes en Moselle, au Parc Animalier de Sainte-Croix qui fête ses 40 ans en 2020. Le parc fait partie des 5 parcs et zoos préférés des français selon Tripadvisor, également élu meilleur zoo et parc animalier de France en 2019 par le magazine Capital. 1500 animaux y vivent en semi-liberté sur 120 hectares de nature préservée.

Le fil rouge de ce Radioguidage au vert est Pierre Singer, co-directeur et fils de Gérald, le père fondateur du Parc Animalier de Sainte Croix.