Le parcours de Luc et sa famille

Sans papiers, sans toit, sans argent... c'est comme cela que Luc et sa famille sont arrivés en France. Malgré la complexité des démarches et deux refus, Luc n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui grâce aux associations qui l'on aidé et particulièrement le Secours Catholique et SOS Refoulement, il est installé avec sa famille. Retour sur 8 ans de démarches en compagnie de Jacqueline Lescure.