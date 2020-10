Au sommaire de Vitamine C :

- Le pardon de Notre Dame des Marais et la fête de la création, qui se déroulent ce weekend.

- le nouveau documentaire Pèlerimages qui s'intéresse, à la cathédrale Saint-Vincent de st Malo, où une peinture monumentale représentant l'Apocalypse a été bénie en août dernier par l'archevêque de Rennes, Dol et St Malo : Mgr Pierre d'Ornellas.