Le Pavillon populaire, esplanade Charles de Gaulle

Au cœur de Montpellier, ce batiment voulu en 1891 pour offrir à la jeunesse étudiante un lieu de rassemblement festif et convivial, le "Cercle des étudiants" vient ensuite au service des associations de la ville et devient alors le Pavillon populaire, lieu symbolique pour les manifestations et les festivités. Cette maison s’est transformée, a pris du volume et de l’ampleur sous le patronage des municipalités successives. De nos jours, elle est devenue un haut lieu de la culture et de l’art et offre à un public de plus en plus curieux et nombreux de belles expositions autour de la photographie, invitant des artistes de renom autour des thèmes, entre autres de la contestation des idées de la bienséance.