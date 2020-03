Le pèlerinage Ste Lutgarde-St Germain (père Jean-Yves Jaffré)

Pour la quatrième année, vous êtes invités à une après-midi et une soirée de pèlerinage, à la suite de Sainte Lutgarde, à l’abbaye d’Evier (près de Ittre) et de Saint-Germain (dont on retrouve la fontaine à Couture-St Germain). Le père Jean-Yves Jaffré nous explique la grâce de ce pèlerinage ainsi que le caractère particulièrement moderne de la mystique de Sainte Lutgarde.