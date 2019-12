"Le peuple est dans la rue, mouvement social de France, d'Afrique et d'ailleurs", le théme complet de ce forum animé par Dominque Andolfatto dit tout sur les événements qui font bouger la France et une partie du continent africain ces dernières années. Le 1ere invité sera la secrétaire générale de l'Union Régionale de la CFDT Bourgogne Franche-Comté, Laure Nicolaï alors que le second invité sera le père Eric Aguénounon, originaire du Bénin.