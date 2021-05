Le poète Maxime Coton - Denis Pennel "Le paradis du consommateur..."

Savoir-faire/artisanat - Izaline Nicol : la brasserie L'Annexe



Coup de projecteur : Le poète Maxime Coton a entamé son "Tour du livre", à vélo, en Belgique francophone, pour accompagner la sortie de son recueil “Au dos des nuits” . L’occasion de rencontrer ses lecteurs et de montrer - s'il en était besoin - que la poésie est partout, et pas seulement dans les livres.



Suivez son parcours sur le site : www.bruitsasbl.be et sur ses pages Facebook et Instagram



L'Air du Temps - thématique Travail : on poursuit cette thématique avec Denis Pennel, directeur de la World Employment Confederation (WEC), spécialiste reconnu du monde du travail, prof à Sciences-Po, conférencier, membre de plusieurs think thanks.

Son 3ème essai “le paradis du consommateur est devenu l’enfer du travailleur”, est disponible aux éditions du Panthéon.