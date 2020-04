Le point sur l'évolution du Coronavirus avec le Dr Khalifé Khalifé.

Nous terminerons Moselle Actuel comme chaque mercredi avec le Dr Khalifé Khalifé pour un point sur l'évolution du coronavirus, la livraison des masques dont il sera question aussi avec Philippe Dumas, directeur de recherche auprès du CNRS, nous entendrons également le Secours Catholique sur le territoire de Sarrebourg représenté par Claire Eiselé, "Rester chez soi" avec Romann Feokio et Hugues Taelpert et les infos avec sébastien souici. Comme chaque jour l'émission débute avec Moselle Actu commente l'actu avec Roger Cayzelle et Claude Bellei.