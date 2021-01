Le pont Boutiron à Creuzier-le-vieux

On vous emmène ce soir devant un pont. Mais pas n'importe lequel, puisqu'il est cité en tant qu'ouvrage de référence chez les ingénieurs depuis plus d'un siècle. le pont Boutiron, qui relie les communes de Creuzier-le-Vieux et Charmeil dans l'Allier, est l'oeuvre d'un ingénieur de génie, et Auvergnat, Eugène Freyssinet. Un exemple typique des ponts en béton, lieu de plusieurs innovations technologiques de l'époque. Rendez-vous est donné devant l'ouvrage à Pierre Daumin, ancien ingénieur, et spécialiste de Freyssinet.