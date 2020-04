Le Président de l'Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux est notre invité

L’URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes représente et accompagne les 13 500 médecins libéraux de la région et contribue à l’organisation de l’offre de santé régionale.

Pierre-Jean Ternamian, Président URPS Médecins AURA réagit à la déclaration du Premier Ministre concernant le déconfinement et les mesures sanitaires qui s'en suivent.

Selon Edouard Philippe il y aura assez de masques dans le pays pour faire face au besoin de la population à partir du 11 mai. "Je veux bien croire le Premier Ministre, maintenant l'expèrience nous a appris le décalage entre les déclarations et la réalité du terrain" réagit Pierre-Jean Ternamian, "nous avons un manque de protections, nous attendons de voir" lance t-il dubitatif.

Les remontées du terrain montrent une réalité du besoin d'équipements et de matériel. La mise en circulation de plus de 700 000 tests virologiques par semaine, à la sortie du confinement permettent d'appréhender et d'anticiper la seconde vague.

Selon le Président URPS Médecins AURA, la décision de sortir lentement, par étape du confinement ainsi que d'adapter la situation à chaque région permettra de limiter la propagation dans un premier temps et donc de limiter l'effet de la seconde vague..

Aujourd'hui la situation de la région est inégale entre les départements. "Deux départements à savoir le Rhône et la Loire ne seront certainement pas des zones vertes contrairement au Cantal".