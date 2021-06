Le prêtre et bibliste Claude Lichtert,pour son livre "D'amour et de haine"

La haine est une émotion fréquente, surtout quand on pense à ceux qui sont nos ennemis et qui nous haïssent. Un sentiment qui est à la base du livre de l'abbé Claude Lichert, "D'amour et de haine, chemins bibliques". Il vient nous le présenter, et surtout nous expliquer quel chemin prendre pour bien utiliser cette haine. Une publication des éditions Cabecita.