Le Projet Adrien Nyel, des Lassaliens à Molenbeek

Les frères lassaliens se lancent dans un nouveau projet à Bruxelles, où ils sont présents depuis plus de 125 ans. Pour être précis, il s'agit du Projet Adrien Nyel à Molenbeek. Et comme il s'agit de Lassaliens, c'est bien sûr un projet lié à l'éducation, au dialogue et à la diversité, comme nous l'explique le frère Alberto Gomez.