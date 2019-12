le projet Church Campus (Anaïs Guérin et Bénédicte Malfait)

Les étudiants de l’enseignement supérieur, mais aussi du secondaire, ne disposent pas toujours d’un endroit où préparer leurs examens. Et ils n’ont pas toujours du temps ou de l’argent pour prendre résidence dans les couvents et monastères des environs. D’où le projet Church Campus, qui met en contact des étudiants avec des lieux bruxellois qui ont des l’espace d’études à leur proposer. C’est ce que nous explique Anaïs Guérin, de la liaison des pastorales des jeunes, et Bénédicte Malfait, de la pastorale des jeunes de Bruxelles. Au micro d’Enzo Bordonaro.