Déclaration de la maire, Nathalie Bicais ce vendredi matin lors d'une conférence de presse. Elle souhaite repartir d’une page blanche.

« Aujourd’hui, il n’y a plus de projet de cinéma. Il n’y a même plus de projet du tout ». C’est ce qu’a déclaré ce vendredi matin la maire de la Seyne-sur-Mer lors d’une conférence de presse au sujet du projet de cinéma dans les anciens ateliers mécaniques. En cause selon Nathalie Bicais : les multiples recours en justice déposés contre ce projet, lancé en 2013.

« Une usine à gaz »

« Aujourd’hui, il est plus que compromis et nous devons sortir de cette usine à gaz », a estimé la première magistrate, tout en martelant sa volonté de voir un cinéma sortir de terre à la Seyne. Mais ailleurs.

Pour Nathalie Bicais, il faut repartir d’une page blanche. « Les nouveaux repreneurs, Quartus, qui sont des investisseurs institutionnels, se donnent le temps de réfléchir à la suite à donner à ce dossier », a-t-elle expliqué avant de poursuivre : « Nous allons lancer un AMI. Un appel à manifestation d’intention qui est la manière de trouver des partenaires qui ont le niveau financier et de compétences pour travailler avec nous à un nouveau modèle économique ».

Au-delà des anciens ateliers mécaniques, le nouveau projet pourrait s’articuler autour des ateliers des « escaliers mécaniques » des Cnim, le groupe industriel serait en effet prêt à céder cet espace de 40 000 mètres carrés, et du parvis situé entre les deux bâtiments. Il « offre un espace sur la méditerranéen exceptionnel » s'est réjouit Nathalie Bicais. La maire de la Seyne dit vouloir construire un lieu « culturel » qui abriterait notamment une « cathédrale d’images ». Tout en précisant que pour l’instant « rien n’est acté ».