Le Quai, Centre Social et Culturel.

Metz Actu consacré au Centre Social et Culturel Le Quai, 1 bis rue de Castelnau à Metz-Sablon. Le quai a rouvert ses portes le 28 février 2020 après de gros travaux pour un budget de plus de deux millions et demi d'euros. Rencontres au quai le soir de l'inauguration, commençons avec son président Jean-Luc Lhote, deux animatrices, Chloé et Noémie, Samira Ramrami la vice-présidente et Bérénice Wojtowicz la directrice.