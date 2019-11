Le rapport annuel du Secours Catholique

Le Secours Catholique a publié jeudi son rapport annuel : cette année il porte notamment sur la situation des migrants.



Cette semaine dans Vitamine C, votre magazine d'actualité des chrétiens d'Ille-et-Vilaine :



- Le Secours Catholique a publié jeudi son rapport annuel; cette année il porte notamment sur la situation des migrants. Ses responsables nous parlent de l'accompagnement des familles en Ille et Vilaine et en Bretagne.



- Mgr d'Ornellas va recevoir le 20 novembre, le prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France de l’année 2019. Ce prix couronne son attention et son engagement en faveur d’une meilleure connaissance du judaïsme et du rapprochement entre juifs et chrétiens.