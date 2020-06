Le recyclage du verre par la société Pic'Verre

Cyrille Martin, avec son cousin Julien Martin, a investi son savoir et sa sensibilité d'artiste en créant une société qui allie le service du quotidien avec le ramassage de verre, et une économie de recyclage favorable à l'environnement et à l'emploi, la société est reconnue : Economie Sociale et Solidaire (ESS)

contact@pic-verre.fr Tel : 06 82 34 62 25

https://www.pic-verre.fr