Le roman d'Antoine Doinel et le vestiaire St-Martin. Philippe Faucon à Fameck.

Dans la seconde partie nous découvrirons le roman d'Antoine Doinel, le personnage fétiche, le double au cinéma de François Truffaut, adapté au théâtre par Antoine Laubin, rendez-vous au Nest à Thionville du 17 au 19 octobre. Mais pour commencer nous allons retrouver Martine et Dorota au vestiaire St Martin, boulevard Paixhans à Metz avant l' "Ouverture à tous" samedi 12 octobre. Nous avons aussi rendez-vous avec Jean-Pierre Jager et Gérard Schoenenberger, à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine.