Le sacré-Coeur de Jésus

Rencontre avec l'abbé Edouard Marot, prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et ancien recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial; Alicia Beauvisage et le père Damien Warnant, prêtre de la paroisse d'Aubergenville (France). Ensemble ils témoignent de leur apostolat pour faire connaître le Sacré-Cœur de Jésus et nous apprendre à l'aimer. Le père Marot et Alicia Beauvisage parcourent le monde pour que des églises, des diocèses et des pays soient consacrés au Sacré-Cœur de Jésus.