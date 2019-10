Le Salon des Vins, Fête de la Vigne à Koenigsmacker et Sac à dos pour Passages.

A Metz, Passages propose des spectacles entre deux festivals, c'est le cas les 8 et 9 novembre à l'Agora, avec "Sac à dos", un récit de voyageurs tout en couleurs et odeurs pour les petits proposé par la compagnie "Corps in Situ", dirigée par Jennifer Gohier et Grégory Beaumont. Jennifer Gohier est l'invitée de la première partie de Moselle Actuel au cours de laquelle nous ferons aussi le tour des sorties cinéma. Dans la Seconde partie, Thierry Corona chef sommelier du Casino 2000 et président de l'Association des Sommeliers d'Europe nous présente le 11ème Salon des Vins et Fête de la Vigne, dimanche 3 novembre à Koenigsmacker.